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11:45 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Озерова со строительных лесов упал рабочий

В понедельник, 14 августа, на ул. Озерова со строительных лесов упал рабочий. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Источник: Клопс.ru

21-летний молодой человек упал с высоты второго этажа. Сообщение об этом поступило в 18:40.

Пострадавший находился в сознании. Его доставили в больницу с закрытым переломом предплечья и ушибами.

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