На ул. Озерова со строительных лесов упал рабочий
В понедельник, 14 августа, на ул. Озерова со строительных лесов упал рабочий. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
В понедельник, 14 августа, на ул. Озерова со строительных лесов упал рабочий. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
21-летний молодой человек упал с высоты второго этажа. Сообщение об этом поступило в 18:40.
Пострадавший находился в сознании. Его доставили в больницу с закрытым переломом предплечья и ушибами.