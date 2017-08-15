В Воронежской области мужчина сдал в металлолом украденный трактор
Полицейские нашли технику, когда её уже распили на части.
Полицейские нашли технику, когда её уже распили на части.
Почти два года полицейские искали похитителя трактора из села Синявка Таловского района. Заявление о пропаже техники поступило еще в июле 2015 года.
Трактор Т-130 похитили с плотины пруда. На место выехали оперативники. Они первым делом опросили местных жителей. Подозрения стражей порядка пали на 36-летнего жителя села Абрамовка. Но к тому времени он уже скрылся.
«Похищенный трактор полицейские обнаружили в пункте приема черного металла в Воронеже, — рассказали в
Подозреваемого же объявили в розыск. Накануне воронежским полицейским с помощью ростовских коллег удалось найти подозреваемого. В полиции мужчина сознался в краже трактора. Также задержанного подозревают в тяжком преступлении, совершенном в соседнем районе.
Подозреваемый был объявлен в розыск. Накануне в ходе совместной работы с коллегами из Ростовской области сотрудникам ОМВД по Таловскому району удалось установить его местонахождение. Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном.