В Воронежской области мужчина сдал в металлолом украденный трактор

Источник: Новости Воронежа

Почти два года полицейские искали похитителя трактора из села Синявка Таловского района. Заявление о пропаже техники поступило еще в июле 2015 года.

Трактор Т-130 похитили с плотины пруда. На место выехали оперативники. Они первым делом опросили местных жителей. Подозрения стражей порядка пали на 36-летнего жителя села Абрамовка. Но к тому времени он уже скрылся.

«Похищенный трактор полицейские обнаружили в пункте приема черного металла в Воронеже, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Его уже разрезали на части».

Подозреваемого же объявили в розыск. Накануне воронежским полицейским с помощью ростовских коллег удалось найти подозреваемого. В полиции мужчина сознался в краже трактора. Также задержанного подозревают в тяжком преступлении, совершенном в соседнем районе.