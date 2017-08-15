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11:32 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области мужчина сдал в металлолом украденный трактор

Полицейские нашли технику, когда её уже распили на части.

Источник: Новости Воронежа

Почти два года полицейские искали похитителя трактора из села Синявка Таловского района. Заявление о пропаже техники поступило еще в июле 2015 года.

Трактор Т-130 похитили с плотины пруда. На место выехали оперативники. Они первым делом опросили местных жителей. Подозрения стражей порядка пали на 36-летнего жителя села Абрамовка. Но к тому времени он уже скрылся.

«Похищенный трактор полицейские обнаружили в пункте приема черного металла в Воронеже, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Его уже разрезали на части».
Подозреваемого же объявили в розыск. Накануне воронежским полицейским с помощью ростовских коллег удалось найти подозреваемого. В полиции мужчина сознался в краже трактора. Также задержанного подозревают в тяжком преступлении, совершенном в соседнем районе.

Подозреваемый был объявлен в розыск. Накануне в ходе совместной работы с коллегами из Ростовской области сотрудникам ОМВД по Таловскому району удалось установить его местонахождение. Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном.

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