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11:36 (мск), источник: ТАСС

Поезда на фиолетовой линии московского метро следуют с увеличенными интервалами

Московский метрополитен пока не сообщает о причинах задержек в движении транспорта.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение в сторону центра на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы осуществляется с увеличенными интервалами.

Как передает корреспондент ТАСС, утром во вторник поезда фиолетовой линии в сторону центра следуют с задержками. Поезда останавливаются в перегонах и подолгу стоят на станциях. На платформах скопилось большое количество людей.

О причинах задержек пассажирам не сообщается. ТАСС пока не располагает официальным комментарием Московского метрополитена по этой ситуации.

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