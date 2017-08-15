Поезда на фиолетовой линии московского метро следуют с увеличенными интервалами
Московский метрополитен пока не сообщает о причинах задержек в движении транспорта.
Московский метрополитен пока не сообщает о причинах задержек в движении транспорта.
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение в сторону центра на
Как передает корреспондент ТАСС, утром во вторник поезда фиолетовой линии в сторону центра следуют с задержками. Поезда останавливаются в перегонах и подолгу стоят на станциях. На платформах скопилось большое количество людей.
О причинах задержек пассажирам не сообщается. ТАСС пока не располагает официальным комментарием Московского метрополитена по этой ситуации.