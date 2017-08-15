Поезда на фиолетовой линии московского метро следуют с увеличенными интервалами

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение в сторону центра на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы осуществляется с увеличенными интервалами.

Как передает корреспондент ТАСС, утром во вторник поезда фиолетовой линии в сторону центра следуют с задержками. Поезда останавливаются в перегонах и подолгу стоят на станциях. На платформах скопилось большое количество людей.