В Новосибирской области мужчина спас сына и утонул

Отец с 10-летним ребенком пошел на рыбалку и решил перейти реку вброд. Он посадил сына на плечи, но не справился с течением. Отец вытолкнул мальчика на безопасное место. Ребенок смог добраться до берега. Мужчине спастись не удалось.