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11:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области мужчина спас сына и утонул

Трагедия произошла 13 августа в районе села Старый Искитим на реке Бердь, сообщает издание «Весь Искитим».

В Новосибирской области мужчина спас сына и утонул 13 августа, заявляет издание «Весь Искитим».

Отец с 10-летним ребенком пошел на рыбалку и решил перейти реку вброд. Он посадил сына на плечи, но не справился с течением. Отец вытолкнул мальчика на безопасное место. Ребенок смог добраться до берега. Мужчине спастись не удалось.

В пресс-службе ГУ МЧС заявили, что подтвердить информацию пока не могут.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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