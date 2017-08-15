В Новосибирской области мужчина спас сына и утонул
Трагедия произошла 13 августа в районе села Старый Искитим на реке Бердь, сообщает издание «Весь Искитим».
Трагедия произошла 13 августа в районе села Старый Искитим на реке Бердь, сообщает издание «Весь Искитим».
В Новосибирской области мужчина спас сына и утонул 13 августа, заявляет издание «Весь Искитим».
Отец с 10-летним ребенком пошел на рыбалку и решил перейти реку вброд. Он посадил сына на плечи, но не справился с течением. Отец вытолкнул мальчика на безопасное место. Ребенок смог добраться до берега. Мужчине спастись не удалось.
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Обстоятельства происшествия выясняются.