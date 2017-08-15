Жительница Краснодара организовала подпольное казино

Жительница Краснодара предстанет перед судом за организацию азартных игр. По данным правоохранителей, 29-летняя девушка арендовала нежилое помещение по улице Российской и оборудовала там подпольное казино.

— Обвиняемая приобрела через интернет игорное оборудование — 10 игровых терминалов, которые впоследствии установила в помещении и проводила азартные игры с использованием сети «Интернет», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.