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12:04 (мск), источник: БЕЛТА

В ДТП в Калужской области погиб один гражданин Беларуси, девять госпитализированы

15 августа, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. В дорожно-транспортном происшествии, случившемся сегодня в Калужской области, погиб один гражданин Беларуси, девять белорусов госпитализированы. Такую информацию сообщили корреспонденту БЕЛТА в консульской службе посольства Беларуси в России.

Источник: БЕЛТА

По информации ГИБДД, около 3.30 на 138-м км Калужского шоссе автодороги Москва-Малоярославец-Рославль на территории Малоярославецкого района произошло ДТП с участием двух транспортных средств, имеющих белорусскую регистрацию.

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Все пострадавшие белорусы госпитализированы в Малоярославецкую центральную районную больницу и Калужскую областную больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Согласно предварительной информации, все пострадавшие проживают в Гомельской области, за исключением одного жителя Гродненской области. Погибший являлся жителем Калинковичей.

«В настоящее время идет уточнение данных по остальным пассажирам (в транспортных средствах находилось 37 граждан Беларуси), информация направляется в областные УВД Беларуси для информирования родственников, — отметили в диппредставительстве. — Консульская служба посольства находится в постоянном контакте с медицинскими учреждениями, УВД и ГИБДД региона».

Как сообщалось БЕЛТА, по предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген Мультивен» выехал на полосу встречного движения, затем в кювет, что повлекло касательное столкновение автомобиля «Мерседес Бенц» (Тонар) с автобусом «Неоплан».

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