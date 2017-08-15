В ДТП в Калужской области погиб один гражданин Беларуси, девять госпитализированы
15 августа, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. В
15 августа, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. В
По информации ГИБДД, около 3.30 на 138-м км Калужского шоссе автодороги
Все пострадавшие белорусы госпитализированы в Малоярославецкую центральную районную больницу и Калужскую областную больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Согласно предварительной информации, все пострадавшие проживают в Гомельской области, за исключением одного жителя Гродненской области. Погибший являлся жителем Калинковичей.
«В настоящее время идет уточнение данных по остальным пассажирам (в транспортных средствах находилось 37 граждан Беларуси), информация направляется в областные УВД Беларуси для информирования родственников, — отметили в диппредставительстве. — Консульская служба посольства находится в постоянном контакте с медицинскими учреждениями, УВД и ГИБДД региона».
Как сообщалось БЕЛТА, по предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген Мультивен» выехал на полосу встречного движения, затем в кювет, что повлекло касательное столкновение автомобиля «Мерседес Бенц» (Тонар) с автобусом «Неоплан».