Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Андрей Малахов впервые рассказал о беременности жены
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Толкалина преобразилась и показала внушительное декольте - СМИ
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Сеть обсуждает откровенный снимок Бузовой топлесс
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
10Землетрясение на юго-западе Китая
13:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Психолог из «Дома-2» задержан в Минске за унижение клиентки

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали российского психолога Михаила Козлова во время проведения тренинга личностного роста. Об этом во вторник, 15 августа, сообщается на сайте главного управления внутренних дел Минского Горисполкома.

Инцидент произошел накануне вечером. С жалобой на психолога обратилась одна из его клиенток. Женщина утверждала, что в ходе тренинга в ее отношении были совершены «оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство». Она также заявила, что психолог «мошенническим путем завладел ее денежными средствами в размере 250 долларов США».

В отношении действий Козлова проводится проверка. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов устанавливают законность проведения тренинга.
Новость
Гонорары и питание на заказ: журналисты раскрыли тайны «Дома-2»

Между тем помощник специалиста Евгений рассказал порталу Onliner.by, что его работодателя подозревают в торговле людьми, а также по некой статье, связанной с наркотиками.

Согласно информации из открытых источников, Козлов проводит тренинги личностного роста в Москве и Минске, поскольку сам он — уроженец российской столицы, но женат на гражданке Белоруссии. На сайте психолога указано, что в настоящее время он проводит три вида занятий: «Точка невозврата» (бесплатно), «Preодоление» (500 долларов) и «Неизбежный результат» (900 долларов). Специалист также участвовал в качестве консультанта в телепроекте «Дом-2».

В сентябре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что в России на Козлова подали заявление в правоохранительные органы из-за того, что он якобы устраивал оргии на своих занятиях. Как отмечает портал ex-Press, его, в частности, обвинили в принуждении клиентов к групповому сексу и обнаженным танцам. К ответственности, по информации сайта, его не привлекли.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Путин рассказал, чем заплатит США за свое хамство
Все, что известно о скандале с Малаховым
Задержанный в Крыму украинец признал вину в подготовке диверсий
КБ «Южное»: КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Адвокат Учителя пригрозил Поклонской отстранением от должности
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
В Стамбуле мужчина ведет стрельбу с крыши здания
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске В Москве начались съемки «слепых прослушиваний» в шестой сезон популярного музыкального проекта
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь