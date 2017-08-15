Психолог из «Дома-2» задержан в Минске за унижение клиентки

Инцидент произошел накануне вечером. С жалобой на психолога обратилась одна из его клиенток. Женщина утверждала, что в ходе тренинга в ее отношении были совершены «оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство». Она также заявила, что психолог «мошенническим путем завладел ее денежными средствами в размере 250 долларов США».

В отношении действий Козлова проводится проверка. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов устанавливают законность проведения тренинга.

Между тем помощник специалиста Евгений рассказал порталу Onliner.by, что его работодателя подозревают в торговле людьми, а также по некой статье, связанной с наркотиками.

Согласно информации из открытых источников, Козлов проводит тренинги личностного роста в Москве и Минске, поскольку сам он — уроженец российской столицы, но женат на гражданке Белоруссии. На сайте психолога указано, что в настоящее время он проводит три вида занятий: «Точка невозврата» (бесплатно), «Preодоление» (500 долларов) и «Неизбежный результат» (900 долларов). Специалист также участвовал в качестве консультанта в телепроекте «Дом-2».