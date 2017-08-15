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11:54 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье из горящей квартиры спасли маломобильную женщину

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Дальнегорск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Осипенко.

Прибыв к месту происшествия уже через девять минут пожарные незамедлительно приступили к тушению. В связи с сильным задымлением в подъезде было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы.

Проведя разведку в помещении, брандмейстеры установили, что горят деревянные входные двери на четвёртом этаже жилого дома. На момент пожара внутри помещения находилась маломобильная пожилая женщина, которую огнеборцы при помощи спасательных устройств вывели на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи.

Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. С огнём боролись семь человек личного состава и три единицы техники.

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