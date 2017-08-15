В Приморье из горящей квартиры спасли маломобильную женщину
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Тревожное сообщение о возгорании поступило в
Прибыв к месту происшествия уже через девять минут пожарные незамедлительно приступили к тушению. В связи с сильным задымлением в подъезде было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы.
Проведя разведку в помещении, брандмейстеры установили, что горят деревянные входные двери на четвёртом этаже жилого дома. На момент пожара внутри помещения находилась маломобильная пожилая женщина, которую огнеборцы при помощи спасательных устройств вывели на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи.
Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. С огнём боролись семь человек личного состава и три единицы техники.