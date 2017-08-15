В Омске отправили под суд международную группу бутлегеров, подделывавших русскую водку

Преступная группа, занимающаяся производством поддельной водки, возникла в Омске в 2016 году. В ее состав вошло 7 человек, причем все они являются гражданами других государств, ни одного россиянина в составе бутлегерской группировки не было.

Так, трое являются выходцами из Азербайджана, трое из Кыргызстана и один — гражданин Узбекистана.

Предприниматели-иностранцы организовали на территории Омска нелегальное производство и разливали в бутылки суррогат, опасный для жизни. Для этого они арендовали склады, в которые завозили бутылки и технический спирт. Там разбавляли жидкость водой и разливали, используя поддельные этикетки и акцизные марки. а затем продавали оптовыми партиями местным предпринимателям.

Учитывая тот факт, что стоимость товара была ниже рыночной цены, отбоя от покупателей не было.

В ходе следствия со склады было изъято больше 8 тыс. готовых бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

Как установила экспертиза, в них содержался алкилдиметилбензиламмония хлорид. Это опасное для жизни человека вещество поражает центральную нервную систему и органы дыхания, а также желудочно-кишечный тракт, печень и почки.

Семерых участников группы удалось оперативно арестовать, а вот главарь успел скрыться. В настоящий момент он объявлен в федеральный розыск. Один из членов организованной группы — Ахмадали Конгирбаев признал свою вину еще на этапе следствия и заключил с правоохранительными органами соглашение. В итоге его дело было выделено в отдельное производство и суд уже вынес ему наказание, отправив на 3 года в колонию общего режима.

Остальным предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ), незаконном изготовлении и сбыте алкогольной продукции (пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), использовании поддельных акцизных марок (ч. 4 ст. 327.1 УК РФ), использовании чужого товарного знака (ч. 4 ст. 180 УК РФ) и производстве опасной для жизни алкогольной продукции (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).