Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Летние диеты: а стоит ли начинать
NYT: «Трамп, похоже, принял хотя бы один совет Обамы»
Москва будет строить втрое больше бюджетного жилья
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
СМИ: Поклонская поведала, как в Донбассе защищаются иконами
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
10Землетрясение на юго-западе Китая
12:00 (мск), источник: Om1.ru

В Омске отправили под суд международную группу бутлегеров, подделывавших русскую водку

В группе состояли граждане из республик Кавказа и Средней Азии. Они разливали суррогат, сделанный на основе технического спирта, и выдавали за алкоголь известных брендов.

Преступная группа, занимающаяся производством поддельной водки, возникла в Омске в 2016 году. В ее состав вошло 7 человек, причем все они являются гражданами других государств, ни одного россиянина в составе бутлегерской группировки не было.
Так, трое являются выходцами из Азербайджана, трое из Кыргызстана и один — гражданин Узбекистана.

Предприниматели-иностранцы организовали на территории Омска нелегальное производство и разливали в бутылки суррогат, опасный для жизни. Для этого они арендовали склады, в которые завозили бутылки и технический спирт. Там разбавляли жидкость водой и разливали, используя поддельные этикетки и акцизные марки. а затем продавали оптовыми партиями местным предпринимателям.
Учитывая тот факт, что стоимость товара была ниже рыночной цены, отбоя от покупателей не было.

В ходе следствия со склады было изъято больше 8 тыс. готовых бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

Как установила экспертиза, в них содержался алкилдиметилбензиламмония хлорид. Это опасное для жизни человека вещество поражает центральную нервную систему и органы дыхания, а также желудочно-кишечный тракт, печень и почки.

Семерых участников группы удалось оперативно арестовать, а вот главарь успел скрыться. В настоящий момент он объявлен в федеральный розыск. Один из членов организованной группы — Ахмадали Конгирбаев признал свою вину еще на этапе следствия и заключил с правоохранительными органами соглашение. В итоге его дело было выделено в отдельное производство и суд уже вынес ему наказание, отправив на 3 года в колонию общего режима.

Остальным предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ), незаконном изготовлении и сбыте алкогольной продукции (пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), использовании поддельных акцизных марок (ч. 4 ст. 327.1 УК РФ), использовании чужого товарного знака (ч. 4 ст. 180 УК РФ) и производстве опасной для жизни алкогольной продукции (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Омска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Осенью жители Омска могут остаться без горячей воды
Лондон предложит ЕС временный таможенный союз
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ (видео)
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Регионы России вышли из экономической депрессии
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Адвокат Учителя пригрозил Поклонской отстранением от должности
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске В Москве начались съемки «слепых прослушиваний» в шестой сезон популярного музыкального проекта
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
На доходные дома ожидается ажиотажный спрос
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Названы первые адреса для переселения из хрущевок
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь