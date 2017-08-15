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15:12 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Бизнесмен из Кропоткина задолжал более 51 миллиона рублей в налоговую

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о налоговом преступлении.

Кропоткинский следственный отдел СКР по краю по материалам, поступившим из прокуратуры и ФСБ, завел уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Мужчина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, бизнесмен, занимающийся куплей-продажей сельскохозпродукции, в период с января 2013 года по декабрь 2015 года внес заведомо ложные сведения в декларации по НДС. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов на сумму более 51 миллиона рублей, сообщают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи изучают финансовую отчетность предпринимателя. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, расследование уголовного дела продолжается.

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