Бизнесмен из Кропоткина задолжал более 51 миллиона рублей в налоговую

Кропоткинский следственный отдел СКР по краю по материалам, поступившим из прокуратуры и ФСБ, завел уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Мужчина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, бизнесмен, занимающийся куплей-продажей сельскохозпродукции, в период с января 2013 года по декабрь 2015 года внес заведомо ложные сведения в декларации по НДС. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов на сумму более 51 миллиона рублей, сообщают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.