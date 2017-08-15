Бизнесмен из Кропоткина задолжал более 51 миллиона рублей в налоговую
В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о налоговом преступлении.
В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о налоговом преступлении.
Кропоткинский следственный отдел СКР по краю по материалам, поступившим из прокуратуры и ФСБ, завел уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Мужчина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По версии следствия, бизнесмен, занимающийся
Сейчас следователи изучают финансовую отчетность предпринимателя. Назначена