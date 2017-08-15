Сгоревшую ночью дотла «ГАЗель» в Воронеже кто-то умышленно поджег

Источник: Новости Воронежа

Накануне ночью в Воронеже ночью около дома № 66 на улице Богдана Хмельницкого загорелась «ГАЗель». ЧП произошло примерно в 2:20. Автомобиль тушили 9 спасателей.

В МЧС сообщали, что в результате пожара «ГАЗ-2105» сгорел полностью. Причины возгорания машины выясняли специалисты Горьковского автозавода.

«По предварительным данным, сгоревший автомобиль долгое время не эксплуатировался как транспортное средство и стоял припаркованный без движения в одном месте, причиной возгорания стал умышленный поджог», — рассказали в пресс-службе Горьковского автозавода.