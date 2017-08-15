Банду неонацистов-палачей задержали в Москве
Молодые люди нападали на свои жертвы прямо на улице, избивали их и резали ножами.
Молодые люди нападали на свои жертвы прямо на улице, избивали их и резали ножами.
Сотрудники столичной полиции задержали в Москве банду из шести человек. Все они подозреваются в совершении серии нападений на мигрантов. Об этом сообщает телекомпания РЕН ТВ.
По информации правоохранительных органов, компания, которая состояла из четырех молодых людей и двух девушек, нападала на свои жертвы прямо на улице, избивала их и резала ножами. Также по данным полиции, на счету банды как минимум одно ограбление. При задержании у группы молодых людей изъяли ножи, бейсбольные биты и литературу экстремистского характера.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее в августе, столичные полицейские задержали в Москве пятерых молодых людей, которые обвиняются в серии нападений на жителей столицы. По информации следователей, участники банды причастны как минимум к двум убийствам и одному разбойному нападению.