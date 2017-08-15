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11:59 (мск), источник: Мослента

Банду неонацистов-палачей задержали в Москве

Молодые люди нападали на свои жертвы прямо на улице, избивали их и резали ножами.

Сотрудники столичной полиции задержали в Москве банду из шести человек. Все они подозреваются в совершении серии нападений на мигрантов. Об этом сообщает телекомпания РЕН ТВ.

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По информации правоохранительных органов, компания, которая состояла из четырех молодых людей и двух девушек, нападала на свои жертвы прямо на улице, избивала их и резала ножами. Также по данным полиции, на счету банды как минимум одно ограбление. При задержании у группы молодых людей изъяли ножи, бейсбольные биты и литературу экстремистского характера.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в августе, столичные полицейские задержали в Москве пятерых молодых людей, которые обвиняются в серии нападений на жителей столицы. По информации следователей, участники банды причастны как минимум к двум убийствам и одному разбойному нападению.

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