Банду неонацистов-палачей задержали в Москве

Сотрудники столичной полиции задержали в Москве банду из шести человек. Все они подозреваются в совершении серии нападений на мигрантов. Об этом сообщает телекомпания РЕН ТВ.

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По информации правоохранительных органов, компания, которая состояла из четырех молодых людей и двух девушек, нападала на свои жертвы прямо на улице, избивала их и резала ножами. Также по данным полиции, на счету банды как минимум одно ограбление. При задержании у группы молодых людей изъяли ножи, бейсбольные биты и литературу экстремистского характера.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.