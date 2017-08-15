В Кишиневе орудует неуловимый вор-карманник

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Следователи управления полиции столичного сектора Центр разыскивают мужчину, который подозревается в серии карманных краж, совершенных в июле и августе этого года на территории Кишинева.

По данным полиции, последней от действий карманника пострадала женщина, лишившаяся кошелька, где были деньги, банковские карты и другие личные вещи.

Полиция просит тех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, представленного на видео, сообщить об этом по телефонам 902 или 079192564. Конфиденциальность гарантирована.