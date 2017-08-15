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12:02 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе орудует неуловимый вор-карманник

Правоохранительные органы просят помощи жителей столицы в поисках карманника, который совершил серию краж этим летом.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Следователи управления полиции столичного сектора Центр разыскивают мужчину, который подозревается в серии карманных краж, совершенных в июле и августе этого года на территории Кишинева.

По данным полиции, последней от действий карманника пострадала женщина, лишившаяся кошелька, где были деньги, банковские карты и другие личные вещи.

Полиция просит тех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, представленного на видео, сообщить об этом по телефонам 902 или 079192564. Конфиденциальность гарантирована.

Как уточнили в полиции, за содеянное мужчине грозит штраф до 13 тысяч леев, 120−240 часов общественно-полезных работ или до 2 лет лишения свободы.

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