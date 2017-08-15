На Украине убили жителя Ачинска

Источник: РИА "Новости"

На территории Украины неизвестный застрелил 43-летнего жителя Ачинска, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Преступление было совершено в период с 13 июля по 2 августа.

По данным следователей, в этот период времени уроженец Красноярского края находился на территории Украины, но где конкретно — пока не установлено. Цель поездки мужчины не сообщается.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины явилось огнестрельное пулевое ранение головы», — пояснили в управлении.