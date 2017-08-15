На Украине убили жителя Ачинска
Гражданина РФ нашли с огнестрельным ранением головы.
Гражданина РФ нашли с огнестрельным ранением головы.
На территории Украины неизвестный застрелил 43-летнего жителя Ачинска, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Преступление было совершено в период с 13 июля по 2 августа.
По данным следователей, в этот период времени уроженец Красноярского края находился на территории Украины, но где конкретно — пока не установлено. Цель поездки мужчины не сообщается.
«Согласно заключению
В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело. Тело мужчины доставили в Ачинск, расследование продолжается.