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12:11 (мск), источник: Newslab.ru

На Украине убили жителя Ачинска

Гражданина РФ нашли с огнестрельным ранением головы.

Источник: РИА "Новости"

На территории Украины неизвестный застрелил 43-летнего жителя Ачинска, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Преступление было совершено в период с 13 июля по 2 августа.

По данным следователей, в этот период времени уроженец Красноярского края находился на территории Украины, но где конкретно — пока не установлено. Цель поездки мужчины не сообщается.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины явилось огнестрельное пулевое ранение головы», — пояснили в управлении.

В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело. Тело мужчины доставили в Ачинск, расследование продолжается.

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