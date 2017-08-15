Сараи сгорели в Шахунье Нижегородской области из-за шалости восьмилетних двойняшек 14 августа

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. Сообщение о пожаре в сараях около одного из домов на ул. Революционная поступило в ЦУКС МЧС в 14:15. В результате пожара сгорели сараи на площади 60 кв.метров. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 14 человек личного состава и пять единиц техники. Со слов жителей соседних домов, доступ в сараи был свободным, и туда часто приходили поиграть дети.