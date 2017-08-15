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12:16 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Сараи сгорели в Шахунье Нижегородской области из-за шалости восьмилетних двойняшек 14 августа

Сараи сгорели в Шахунье Нижегородской области из-за шалости восьмилетних двойняшек 14 августа 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. Сообщение о пожаре в сараях около одного из домов на ул. Революционная поступило в ЦУКС МЧС в 14:15. В результате пожара сгорели сараи на площади 60 кв.метров. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 14 человек личного состава и пять единиц техники. Со слов жителей соседних домов, доступ в сараи был свободным, и туда часто приходили поиграть дети.

По предварительным данным, в день пожара двое восьмилетних братьев-двойняшек забрались в сарай со спичками. Одна из спичек упала и подожгла находившийся на полу мусор, что и привело к пожару. Дети не пострадали. По информации правоохранительных органов, ребята состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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