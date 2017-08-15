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12:16 (мск), источник: Sputnik.by

Топ-менеджерам ФК «Сквич» суд огласит приговор 16 августа

Обвиняемыми по данному делу проходят отец и сын, старшему из фигурантов грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска 16 августа огласит приговор двум топ-менеджерам ООО «Футбольный клуб «Сквич» отцу и сыну Павловым, сообщили в Минском городском суде.

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Информацию о возбуждении уголовного дела и задержании известного застройщика домов на Бельского и в Каменной Горке, который «увел» 14 миллиардов неденоминированных рублей у дольщиков, огласил Комитет государственного контроля в конце 2015 года. Расследование проводил Следственный комитет Беларуси.

«16 августа в 16:00 суд Фрунзенского района Минска огласит судебное постановление по уголовному делу в отношении двух фигурантов данного дела», — сообщили Sputnik во вторник в суде.

Там уточнили, что основному фигуранту предъявлено обвинение по ч.4 ст. 210 «Хищение», по ч.3 ст. 424 «Злоупотребление властью или служебными полномочиями» Уголовного кодекса Беларуси, младшему фигуранту предъявлено обвинение по ч.2 ст. 17 ч.3 ст. 424.

Как сообщили в правоохранительных органах, топ-менеджеры клуба обвиняются в совершении преступлений в ходе строительства клубом многоэтажных жилых домов в Минске. В отношении фигурантов было возбуждено более 30 уголовных дел, которые объединены в одно производство.

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