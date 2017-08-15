Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Тимошенко: если данные NYT верны, это будет катастрофой для Киева
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Откровенный корсет: Толкалина похвасталась пышным декольте
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Сеть обсуждает откровенный снимок Бузовой топлесс
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
10Землетрясение на юго-западе Китая
13:14 (мск), источник: РИА Новости

Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Задержанный ФСБ РФ предполагаемый агент Службы безопасности Украины Геннадий Лимешко заявил, что на выполнение диверсий в Крыму его куратор дал ему 5 тысяч гривен, следует из видео допроса Лимешко, опубликованного ФСБ во вторник.

Источник: РИА "Новости"

Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании агента СБУ Геннадия Лимешко, готовившего серию терактов в Крыму.

В частности, он должен был привести в негодное состояние линии электропередач Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

«Я получил на выполнение задания пять тысяч гривен. 12 августа после попытки заклада заряда был задержан сотрудниками ФСБ России», — сказал Лимешко.

По словам диверсанта, начиная с 2015 года он проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы, где обучался физической, стрелковой, тактико-специальной подготовке, а также взрывному делу. Предполагалось, что данная группа должна была провести ряд диверсий на территории ДНР и Крыма.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украину ждет катастрофа, если подтвердятся поставки оружия КНДР
Российские атомные субмарины 'исчезнут' с радаров противника
КБ «Южное»: КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Адвокат Учителя пригрозил Поклонской отстранением от должности
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
В Стамбуле мужчина ведет стрельбу с крыши здания
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске В Москве начались съемки «слепых прослушиваний» в шестой сезон популярного музыкального проекта
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь