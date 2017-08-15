Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям

Источник: РИА "Новости"

Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании агента СБУ Геннадия Лимешко, готовившего серию терактов в Крыму.

В частности, он должен был привести в негодное состояние линии электропередач Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

«Я получил на выполнение задания пять тысяч гривен. 12 августа после попытки заклада заряда был задержан сотрудниками ФСБ России», — сказал Лимешко.

По словам диверсанта, начиная с 2015 года он проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы, где обучался физической, стрелковой, тактико-специальной подготовке, а также взрывному делу. Предполагалось, что данная группа должна была провести ряд диверсий на территории ДНР и Крыма.