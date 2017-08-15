Утечкой в Радиевом институте хочет заняться ликвидатор ядерных реакторов
Радиевый институт имени Хлопина закончил приём заявок на конкурс по демонтажу системы сбора жидких радиоактивных отходов, в которой, как писала «Фонтанка», произошла утечка.
Радиевый институт имени Хлопина закончил приём заявок на конкурс по демонтажу системы сбора жидких радиоактивных отходов, в которой, как писала «Фонтанка», произошла утечка.
Единственный заявившийся участник — предприятие «РосРАО», которое занимается ликвидацией ядерного наследия.
На конкурс заявился только один участник — «РосРАО», который предложил выполнить работы за 44,9 млн рублей (вместо максимальных 48,4 млн), в связи с чем конкурс был признан не состоявшимся. Но, как сообщили «Фонтанке» в институте 15 августа, заявка единственного участника была принята к рассмотрению, и до 28 августа комиссия может решит, может ли она заключить контракт с единственным участником.
ФГУП «РосРАО» входит в госкорпорацию «Росатом». Как говорится на сайте предприятия, оно проводит работы, связанные с обращением с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, накопленными в процессе деятельности
Если «РосРАО»
Напомним, в начале июля «Фонтанке» стало известно, что на площадке института у площади Мужества из системы сбора радиоактивных отходов произошла утечка. В ответ на публикацию комитет по природопользованию заявил, что городскими радиометрами утечка не зафиксирована. Директор Радиевого института Юрий Покровский пояснил, что утечка — «гипотетическая», и описана она в техзадании к государственному контракту лишь для более убедительного обоснования затрат на ремонтные работы. Однако 3 августа Ростехнадзор подтвердил, что на площадке Радиевого института