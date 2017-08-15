Утечкой в Радиевом институте хочет заняться ликвидатор ядерных реакторов

Единственный заявившийся участник — предприятие «РосРАО», которое занимается ликвидацией ядерного наследия.

На конкурс заявился только один участник — «РосРАО», который предложил выполнить работы за 44,9 млн рублей (вместо максимальных 48,4 млн), в связи с чем конкурс был признан не состоявшимся. Но, как сообщили «Фонтанке» в институте 15 августа, заявка единственного участника была принята к рассмотрению, и до 28 августа комиссия может решит, может ли она заключить контракт с единственным участником.

ФГУП «РосРАО» входит в госкорпорацию «Росатом». Как говорится на сайте предприятия, оно проводит работы, связанные с обращением с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, накопленными в процессе деятельности Военно-Морского флота, образующимися при утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками.

В этом году предприятие активно работает на бывшей береговой технической базе ВМФ в губе Андреева под Мурманском — выгружает топливо с атомных подводных лодок и реабилитирует территорию.

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Если «РосРАО» все-таки получит заказ, то компании, согласно проектной документации, предстоит «обеспечить минимальное облучение для персонала и населения». Территория института будет огорожена, создан пропускной пункт, её очистят от растительности. На месте будет возведен защитный саркофаг-укрытие, под которым будут вестись работы по демонтажу. Для борьбы с радиоактивной пылью на территории будет работать водяная пушка, которая будет создавать водяной туман.