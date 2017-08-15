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12:46 (мск), источник: Фонтанка

Утечкой в Радиевом институте хочет заняться ликвидатор ядерных реакторов

Радиевый институт имени Хлопина закончил приём заявок на конкурс по демонтажу системы сбора жидких радиоактивных отходов, в которой, как писала «Фонтанка», произошла утечка.

Единственный заявившийся участник — предприятие «РосРАО», которое занимается ликвидацией ядерного наследия.

На конкурс заявился только один участник — «РосРАО», который предложил выполнить работы за 44,9 млн рублей (вместо максимальных 48,4 млн), в связи с чем конкурс был признан не состоявшимся. Но, как сообщили «Фонтанке» в институте 15 августа, заявка единственного участника была принята к рассмотрению, и до 28 августа комиссия может решит, может ли она заключить контракт с единственным участником.

ФГУП «РосРАО» входит в госкорпорацию «Росатом». Как говорится на сайте предприятия, оно проводит работы, связанные с обращением с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, накопленными в процессе деятельности Военно-Морского флота, образующимися при утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками.

В этом году предприятие активно работает на бывшей береговой технической базе ВМФ в губе Андреева под Мурманском — выгружает топливо с атомных подводных лодок и реабилитирует территорию.
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Если «РосРАО» все-таки получит заказ, то компании, согласно проектной документации, предстоит «обеспечить минимальное облучение для персонала и населения». Территория института будет огорожена, создан пропускной пункт, её очистят от растительности. На месте будет возведен защитный саркофаг-укрытие, под которым будут вестись работы по демонтажу. Для борьбы с радиоактивной пылью на территории будет работать водяная пушка, которая будет создавать водяной туман.

Напомним, в начале июля «Фонтанке» стало известно, что на площадке института у площади Мужества из системы сбора радиоактивных отходов произошла утечка. В ответ на публикацию комитет по природопользованию заявил, что городскими радиометрами утечка не зафиксирована. Директор Радиевого института Юрий Покровский пояснил, что утечка — «гипотетическая», и описана она в техзадании к государственному контракту лишь для более убедительного обоснования затрат на ремонтные работы. Однако 3 августа Ростехнадзор подтвердил, что на площадке Радиевого института гамма-излучение превышает фон в 10 раз.

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