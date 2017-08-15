Один из подсудимых по делу Жампозова вернул государству 160 млн тенге

Источник: Informburo.kz

Экс-директор Акмолинского филиала предприятия «Казводхоз» Полат Бейсебеков, обвиняемый в хищениях по делу, по которому судили и Омирбека Жампозова, вернул государству 162 млн тенге.

«Я акцентирую ваше внимание. Бейсебеков пять миллионов тенге сам перечислил, 15 миллионов тенге просил, чтобы пошли в счёт погашения ущерба. И последнее. Предоставлены копии квитанций оплаты 142 миллионов тенге», — сказал судья Целиноградского районного суда Акмолинской области Толеген Тургамбаев, обращаясь к представителю Минсельхозу.

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Таким образом, Полат Бейсебеков признал вину и полностью возместил государству причинённый ущерб. Согласно данным управления государственных доходов, платёж на сумму 5 млн прошёл 3 июля, 142 млн тенге — 24 июля.

Ещё один подсудимый учредитель подрядной организации ТОО «Лига-финанс» Аскар Толеуов выплатил миллион тенге из порядка 70−80 млн тенге, которые он, как полагает обвинение, похитил.

«Моему подзащитному Ильясу Казыкееву предъявляют ущерб только 9,6 миллионов тенге. Остальные ущерб не возмещали, так как не признают свою вину», — пояснил адвокат Аманжол Мухамедьяров.

Процесс по делу о хищении 600 млн тенге при реконструкции и модернизации Преображенского узла в Акмолинской области начался в декабре 2016 года. 20 июля бывшему генеральному директору РГП «Казводхоз» Омирбеку Жампозову в числе прочих подсудимых должны были вынести приговор.

За несколько часов до вынесения приговора в посёлке Акмол у здания прокуратуры Целиноградского района подсудимый выстрелил в старшего прокурора района Алибаева, который поддерживал обвинение по этому делу, и в следователя Пшембаева, случайно оказавшегося рядом. Через 10 минут житель посёлка Косшы покончил с собой выстрелом в сердце из охотничьего ружья.