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13:15 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми при посадке в автобус пенсионерка сломала ногу

Водитель отъехал от остановки, когда пассажирка находилась на ступеньках автобуса.

В Перми на Бульваре Гагарина в дорожном происшествии с автобусом пострадала пенсионерка. Авария произошла утром, около 09.30 в районе дома 46.

«По предварительным данным, водитель автобуса Mersedes при отправлении от остановки не убедился, что двери закрыты. В это время на ступеньках находилась 73-летняя женщина, которая в момент движения упала, и получила травму», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГИБДД города Перми.

По имеющимся данным, пенсионерку госпитализировали с переломом ноги.

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