В Перми при посадке в автобус пенсионерка сломала ногу

В Перми на Бульваре Гагарина в дорожном происшествии с автобусом пострадала пенсионерка. Авария произошла утром, около 09.30 в районе дома 46.

«По предварительным данным, водитель автобуса Mersedes при отправлении от остановки не убедился, что двери закрыты. В это время на ступеньках находилась 73-летняя женщина, которая в момент движения упала, и получила травму», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГИБДД города Перми.