В Казани суд арестовал экс-ректора КХТИ
(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Александр Елисеев). Вахитовский районный суд Казани арестовал
(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Александр Елисеев). Вахитовский районный суд Казани арестовал
Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дьяконова подозревают в хищении денег, которые крупная госкомпания перечисляла вузу в виде пожертвований.
Как стало известно ИА «Татар-информ», сотрудники Управления экономической безопасности МВД по РТ выявили систематические хищения денег, которые перечислялись в КХТИ по договорам пожертвований крупной госкорпорацией. Речь идет о ежегодных договорах на сумму порядка 25−30 миллионов рублей, которые по договорам должны были тратиться на различные мероприятия, посвященные тематике
Как выяснили полицейские и сотрудники УФСБ по РТ, проректором по
Договоры заключались на суммы, не превышающие 499 тысяч рублей, что позволяло избежать проведения тендера. Также анализ показал, что на проведение двух семинаров было потрачено не больше 70−80 тысяч рублей, оставшиеся деньги были похищены.
По всем этим материалам было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Были проведены обыски в квартирах, изъяты документы, компьютеры, сотовые телефоны и более 2,5 миллиона рублей.