В Казани суд арестовал экс-ректора КХТИ

Источник: ИА Татар-информ

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дьяконова подозревают в хищении денег, которые крупная госкомпания перечисляла вузу в виде пожертвований.

Как стало известно ИА «Татар-информ», сотрудники Управления экономической безопасности МВД по РТ выявили систематические хищения денег, которые перечислялись в КХТИ по договорам пожертвований крупной госкорпорацией. Речь идет о ежегодных договорах на сумму порядка 25−30 миллионов рублей, которые по договорам должны были тратиться на различные мероприятия, посвященные тематике госкорпорации-жертвователя.

Как выяснили полицейские и сотрудники УФСБ по РТ, проректором по учебно-воспитательной работе КХТИ была отлажена схема хищения средств, по которой заключались договоры с аффилированными коммерческими фирмами на поставку различного лабораторного оборудования и расходных материалов, а также на проведение семинаров и конференций.

Договоры заключались на суммы, не превышающие 499 тысяч рублей, что позволяло избежать проведения тендера. Также анализ показал, что на проведение двух семинаров было потрачено не больше 70−80 тысяч рублей, оставшиеся деньги были похищены.