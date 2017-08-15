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12:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани суд арестовал экс-ректора КХТИ

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Александр Елисеев). Вахитовский районный суд Казани арестовал экс-ректора КХТИ Германа Дьяконова.

Источник: ИА Татар-информ

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дьяконова подозревают в хищении денег, которые крупная госкомпания перечисляла вузу в виде пожертвований.

Как стало известно ИА «Татар-информ», сотрудники Управления экономической безопасности МВД по РТ выявили систематические хищения денег, которые перечислялись в КХТИ по договорам пожертвований крупной госкорпорацией. Речь идет о ежегодных договорах на сумму порядка 25−30 миллионов рублей, которые по договорам должны были тратиться на различные мероприятия, посвященные тематике госкорпорации-жертвователя.

Как выяснили полицейские и сотрудники УФСБ по РТ, проректором по учебно-воспитательной работе КХТИ была отлажена схема хищения средств, по которой заключались договоры с аффилированными коммерческими фирмами на поставку различного лабораторного оборудования и расходных материалов, а также на проведение семинаров и конференций.

Договоры заключались на суммы, не превышающие 499 тысяч рублей, что позволяло избежать проведения тендера. Также анализ показал, что на проведение двух семинаров было потрачено не больше 70−80 тысяч рублей, оставшиеся деньги были похищены.

По всем этим материалам было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Были проведены обыски в квартирах, изъяты документы, компьютеры, сотовые телефоны и более 2,5 миллиона рублей.

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