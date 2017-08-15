В Гусеве на пешеходном переходе сбили двух подростков
В Гусеве под колесами легкового авто пострадали двое подростков. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщили в
В Гусеве под колесами легкового авто пострадали двое подростков. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщили в
Авария произошла в 22:20 на улице Школьной. Автомобиль марки «Ауди 80» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух подростков в возрасте 16 и 17 лет.
В результате аварии пешеходы получили телесные повреждения.