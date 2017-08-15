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12:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский турист получил 11 лет колонии за убийство охранника в Ейске

Мужчина заплатит 1 млн рублей родственникам погибшего.

Ейский городской суд вынес приговор 25-летнему воронежцу Евгению М. за жестокое убийство охранника в Краснодарском крае. Заседание прошло 11 августа. Суд назначил парню 11 лет колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит 1 млн рублей родственникам погибшего, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в суде.

Молодой человек до смерти забил 33-летнего охранника игровой зоны «Азов-Сити» в Ейске 3 июля 2016 года. Парень отдыхал на пляже у кафе «Торнадо». На выходе столкнулся с охранником заведения. На суде Евгений М. заявил, что ссору начал его оппонент. Якобы охранник спросил: «Ты что такой широкий-то? Качаешься, что ли?». После этого он начал оскорблять воронежца и нанес первый удар. Завязалась драка, охранник упал на землю, а Евгений М. прыгал по его голове. Мужчина умер до приезда скорой помощи.

В сеть попала запись драки с камер видеонаблюдения.

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