Воронежский турист получил 11 лет колонии за убийство охранника в Ейске
Мужчина заплатит 1 млн рублей родственникам погибшего.
Мужчина заплатит 1 млн рублей родственникам погибшего.
Ейский городской суд вынес приговор 25-летнему воронежцу Евгению М. за жестокое убийство охранника в Краснодарском крае. Заседание прошло 11 августа. Суд назначил парню 11 лет колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит 1 млн рублей родственникам погибшего, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в суде.
Молодой человек до смерти забил 33-летнего охранника игровой зоны «Азов-Сити» в Ейске 3 июля 2016 года. Парень отдыхал на пляже у кафе «Торнадо». На выходе столкнулся с охранником заведения. На суде Евгений М. заявил, что ссору начал его оппонент. Якобы охранник спросил: «Ты что такой
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