Тайник в стене: В тюрьме нашли 80 мобильных телефонов и 40 литров алкоголя
Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков в тюрьме № 18-Бранешты.
Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков в тюрьме № 18-Бранешты.
В ходе спецоперации, были найдены тайники, в которых обнаружили 81 мобильный телефон и аксессуары, около 40 литров алкогольных напитков, произведенных в тюрьме, 13 900 леев, изделия из золота, 6 кг дрожжей, игральные карты и вещества, похожие на наркотики.
На данный момент ведется разбирательство по делу и установление причин и каналов, по которым запрещенные предметы попали в камеры заключенных.