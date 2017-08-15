Тайник в стене: В тюрьме нашли 80 мобильных телефонов и 40 литров алкоголя

В ходе спецоперации, были найдены тайники, в которых обнаружили 81 мобильный телефон и аксессуары, около 40 литров алкогольных напитков, произведенных в тюрьме, 13 900 леев, изделия из золота, 6 кг дрожжей, игральные карты и вещества, похожие на наркотики.