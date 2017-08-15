В Стамбуле мужчина ведет стрельбу с крыши, сообщили СМИ
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома в Стамбуле, сообщает агентство IHA.
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома в Стамбуле, сообщает агентство IHA.
По данным агентства, мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в стамбульском районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг. На опубликованной агентством фотографии бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем.
Отмечается, что выстрелы повредили несколько автомобилей, но никто не пострадал.
Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить, сообщает агентство.