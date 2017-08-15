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12:53 (мск), источник: РИА Новости

В Стамбуле мужчина ведет стрельбу с крыши, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома в Стамбуле, сообщает агентство IHA.

По данным агентства, мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в стамбульском районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг. На опубликованной агентством фотографии бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем.

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Отмечается, что выстрелы повредили несколько автомобилей, но никто не пострадал.

Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить, сообщает агентство.

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4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Ольга Лысенко
Обидел кто то мужика. Был бы совсем больной уже , наверное, кого нибудь подстрелил
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