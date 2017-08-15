На пляжах Одессы запретили купаться: вода стала опасной

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Управление государственной Службы продовольственной безопасности и защиты прав потребителей по Одесской области предупредило отдыхающих о временном запрете купания в море.

Соответствующее решение принято после сильных осадков, которые зарегистрировали в Одессе 14 августа.

«Руководствуясь статьями 7 и 18 закона “Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения”, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, в рамках профилактики заболеваний, которые передаются в воде, рекомендуется воздержаться от купания в море на пляжах города», — говорится в сообщении администрации Одессы.