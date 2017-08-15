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13:07 (мск), источник: Sputnik.md

На пляжах Одессы запретили купаться: вода стала опасной

Государственные структуры Одессы предупредили о том, что в море входить опасно.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Управление государственной Службы продовольственной безопасности и защиты прав потребителей по Одесской области предупредило отдыхающих о временном запрете купания в море.

Соответствующее решение принято после сильных осадков, которые зарегистрировали в Одессе 14 августа.

«Руководствуясь статьями 7 и 18 закона “Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения”, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, в рамках профилактики заболеваний, которые передаются в воде, рекомендуется воздержаться от купания в море на пляжах города», — говорится в сообщении администрации Одессы.

Ограничения действуют до тех пор, пока власти не объявят о том, что вода вновь стала безопасной для здоровья отдыхающих.

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