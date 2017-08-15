В Гомеле автомобиль сбил 10-летнюю девочку
15 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле автомобиль сбил 10-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
15 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле автомобиль сбил 10-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 14 августа на ул. Кирова. 25-летняя водитель автомобиля «Хонда» наехала на девочку 2007 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Ребенка с травмами госпитализировали в Гомельскую областную клиническую больницу.