СК проверит информацию о москвичке, получившей ожоги в одном из центров красоты

«По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о получении ожогов молодой девушкой во время проведения лазерной эпиляции в одном из столичных центров косметологии», — сказала Иванова.

По ее словам, 14 августа 2017 года в эфире одного из федеральных телеканалов демонстрировался видеосюжет о том, что девушка во время процедуры лазерной эпиляции в одном из столичных косметологических центров получила сильнейшие ожоги ног.

В рамках проверки следователи тщательным образом проверят все обстоятельства произошедшего, а также дадут соответствующую правовую оценку действиям и бездействию лиц, отвечающих за качество предоставляемых косметологических услуг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.