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14:00 (мск), источник: РИАМО

СК проверит информацию о москвичке, получившей ожоги в одном из центров красоты

РИАМО — 15 авг. В Москве по информации из СМИ о травмировании девушки в одном из центров красоты проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о получении ожогов молодой девушкой во время проведения лазерной эпиляции в одном из столичных центров косметологии», — сказала Иванова.

По ее словам, 14 августа 2017 года в эфире одного из федеральных телеканалов демонстрировался видеосюжет о том, что девушка во время процедуры лазерной эпиляции в одном из столичных косметологических центров получила сильнейшие ожоги ног.

В рамках проверки следователи тщательным образом проверят все обстоятельства произошедшего, а также дадут соответствующую правовую оценку действиям и бездействию лиц, отвечающих за качество предоставляемых косметологических услуг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщили, что москвичка Анастасия Сердобинцева на процедуре лазерной эпиляции ног она получила сильнейшие ожоги. Пострадавшая обвиняет в своем состоянии сотрудников центра. Управляющая салона красоты отрицает обвинения и отказывается от мирового соглашения. Она утверждает, что лазерная эпиляция подходит не для всех, и клиентка об этом знала. Кроме иска в суд, пострадавшая написала жалобу в Роспотребнадзор, надеясь уберечь других женщин от посещения данного салона.

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