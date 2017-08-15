Магнитогорец, покушавшийся на таксиста, обжаловал приговор

Магнитогорец, напавший с ножом на таксиста ради денег и телефона, попросил суд переквалифицировать обвинение и осудить его по более «легкой» статье, с таким же ходатайством выступил его адвокат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского облсуда.

Напомним, преступление было совершено 12 ноября 2016 года. Пьяный Владимир Мороз, которого таксист доставил по заказанному адресу, на просьбу расплатиться напал на водителя. Мужчина с заднего пассажирского сидения нанес таксисту удар в область сердца, он пришелся в ключицу потерпевшего, отчего лезвие ножа согнулось. Мороз попытался ударить еще раз, но водитель оказал активное сопротивление, и Мороз скрылся, потеряв при этом свои ботинки, и вскоре был задержан.

Орджоникидзевским районным судом 29 мая 2017 года он был признан виновным в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 2 статьи 162 УК РФ), а также в покушении на убийство, сопряженном с разбоем (часть 3 статьи 30, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ). Морозу было назначено наказание в виде 8,5 года колонии строгого режима (с ограничением свободы на 1,5 года). Кроме того, в пользу потерпевшего в качестве морального вреда было взыскано 150 тыс. рублей.

«В областной суд приговор обжаловали прокурор, осужденный и его адвокат. Последние настаивали, чтобы преступления были квалифицированы по пункту “в” части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия), а также просили снизить срок назначенного наказания», — пояснили в пресс-службе ЧОС.

В понедельник, 14 августа, облсуд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Владимира Мороза и согласился с выводами первой инстанции, оставив жалобу осужденного и адвоката — без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.