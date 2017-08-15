Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Летние диеты: а стоит ли начинать
Андрей Малахов впервые рассказал о беременности жены
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Откровенный корсет: Толкалина похвасталась пышным декольте
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Сеть обсуждает откровенный снимок Бузовой топлесс
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
10Землетрясение на юго-западе Китая
13:22 (мск), источник: dostup1.ru

Магнитогорец, покушавшийся на таксиста, обжаловал приговор

Осужденный и его адвокат просили переквалифицировать обвинение и вменить ему более «легкую» статью.

Магнитогорец, напавший с ножом на таксиста ради денег и телефона, попросил суд переквалифицировать обвинение и осудить его по более «легкой» статье, с таким же ходатайством выступил его адвокат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского облсуда.

Напомним, преступление было совершено 12 ноября 2016 года. Пьяный Владимир Мороз, которого таксист доставил по заказанному адресу, на просьбу расплатиться напал на водителя. Мужчина с заднего пассажирского сидения нанес таксисту удар в область сердца, он пришелся в ключицу потерпевшего, отчего лезвие ножа согнулось. Мороз попытался ударить еще раз, но водитель оказал активное сопротивление, и Мороз скрылся, потеряв при этом свои ботинки, и вскоре был задержан.

Орджоникидзевским районным судом 29 мая 2017 года он был признан виновным в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 2 статьи 162 УК РФ), а также в покушении на убийство, сопряженном с разбоем (часть 3 статьи 30, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ). Морозу было назначено наказание в виде 8,5 года колонии строгого режима (с ограничением свободы на 1,5 года). Кроме того, в пользу потерпевшего в качестве морального вреда было взыскано 150 тыс. рублей.

«В областной суд приговор обжаловали прокурор, осужденный и его адвокат. Последние настаивали, чтобы преступления были квалифицированы по пункту “в” части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия), а также просили снизить срок назначенного наказания», — пояснили в пресс-службе ЧОС.

В понедельник, 14 августа, облсуд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Владимира Мороза и согласился с выводами первой инстанции, оставив жалобу осужденного и адвоката — без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Статья 115, часть 2, пункт «в»: умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности с применением оружия — наказывается обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жительница Снежинска отдала 146 тыс. рублей за магическое исцеление от астмы
Задержанный в Крыму украинец признал вину в подготовке диверсий
КБ «Южное»: КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Адвокат Учителя пригрозил Поклонской отстранением от должности
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
В Стамбуле мужчина ведет стрельбу с крыши здания
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске В Москве начались съемки «слепых прослушиваний» в шестой сезон популярного музыкального проекта
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь