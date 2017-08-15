Магнитогорец, покушавшийся на таксиста, обжаловал приговор
Осужденный и его адвокат просили переквалифицировать обвинение и вменить ему более «легкую» статью.
Осужденный и его адвокат просили переквалифицировать обвинение и вменить ему более «легкую» статью.
Магнитогорец, напавший с ножом на таксиста ради денег и телефона, попросил суд переквалифицировать обвинение и осудить его по более «легкой» статье, с таким же ходатайством выступил его адвокат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Напомним, преступление было совершено 12 ноября 2016 года. Пьяный Владимир Мороз, которого таксист доставил по заказанному адресу, на просьбу расплатиться напал на водителя. Мужчина с заднего пассажирского сидения нанес таксисту удар в область сердца, он пришелся в ключицу потерпевшего, отчего лезвие ножа согнулось. Мороз попытался ударить еще раз, но водитель оказал активное сопротивление, и Мороз скрылся, потеряв при этом свои ботинки, и вскоре был задержан.
Орджоникидзевским районным судом 29 мая 2017 года он был признан виновным в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 2 статьи 162 УК РФ), а также в покушении на убийство, сопряженном с разбоем (часть 3 статьи 30, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ). Морозу было назначено наказание в виде 8,5 года колонии строгого режима (с ограничением свободы на 1,5 года). Кроме того, в пользу потерпевшего в качестве морального вреда было взыскано 150 тыс. рублей.
«В областной суд приговор обжаловали прокурор, осужденный и его адвокат. Последние настаивали, чтобы преступления были квалифицированы по пункту “в” части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия), а также просили снизить срок назначенного наказания», — пояснили в
В понедельник, 14 августа, облсуд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Владимира Мороза и согласился с выводами первой инстанции, оставив жалобу осужденного и адвоката — без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
Статья 115, часть 2, пункт «в»: умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности с применением оружия — наказывается обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.