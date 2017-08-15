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13:21 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области погибла в ДТП жительница Башкирии

ГИБДД Челябинской области выясняет обстоятельства двух ДТП со смертельными исходами. В первом грузовик наехал на пешехода, во втором разбилась на «легковушке» женщина из Башкортостана.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД по Челябинской области, 14 августа на 38-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» погиб южноуралец 1963 года рождения. Водитель ЗИЛа, выполняя дорожно-ремонтные работы, не заметил пешехода. От полученных травм тот скончался на месте ДТП.

Вечером того же дня, на 1550-м километре трассы М-5, водитель «Лады Калины» из Республики Башкортостан врезался в иномарку «Хундай Санта Фе». В результате пассажирка «Лады», тоже жительница Башкирии, умерла от многочисленных ранений.

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