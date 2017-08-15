В Челябинской области погибла в ДТП жительница Башкирии

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД по Челябинской области, 14 августа на 38-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» погиб южноуралец 1963 года рождения. Водитель ЗИЛа, выполняя дорожно-ремонтные работы, не заметил пешехода. От полученных травм тот скончался на месте ДТП.