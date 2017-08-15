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15:33 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Зампреда банка в Ростове подозревают в мошенничестве почти на 5 млн рублей

Заместитель председателя одного из банков в Ростове подозревается в мошенничестве на сумму около 5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Установлено, что подозреваемый занизил стоимость недвижимого имущества, находившегося в залоге у банка. Затем он заключил договор переуступки, сообщив клиенту ложную стоимость принадлежащего ему имущества, и таким образом похитил принадлежащие банку средства.

В настоящее время в отношении сотрудника банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемый заключен под стражу.

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