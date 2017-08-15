Зампреда банка в Ростове подозревают в мошенничестве почти на 5 млн рублей
Заместитель председателя одного из банков в Ростове подозревается в мошенничестве на сумму около 5 млн рублей, сообщает
Заместитель председателя одного из банков в Ростове подозревается в мошенничестве на сумму около 5 млн рублей, сообщает
Установлено, что подозреваемый занизил стоимость недвижимого имущества, находившегося в залоге у банка. Затем он заключил договор переуступки, сообщив клиенту ложную стоимость принадлежащего ему имущества, и таким образом похитил принадлежащие банку средства.
В настоящее время в отношении сотрудника банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Подозреваемый заключен под стражу.