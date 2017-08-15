В Уфе эвакуировали детский сад
Менее чем за пять минут из здания эвакуировали 102 ребенка.
Менее чем за пять минут из здания эвакуировали 102 ребенка.
В ходе учений в уфимском детсаду № 25 эвакуировали 102 ребенка и персонал. Тренировки по эвакуации детей и работников детских садов начались по всей столице Башкирии.
В уфимской мэрии сообщают, что в столице начинается Месячник безопасности детей, который продлится до 15 сентября. Тренировки по правилам пожарной безопасности проходят дважды в год.
Напомним, 7 августа в Башкирии произошел пожар, в котором погибли пять детей. Глава Башкирии Рустэм Хамитов после трагедии потребовал установить во всех домах республики, где есть дети, специальные пожарные извещатели.