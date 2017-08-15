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13:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе эвакуировали детский сад

Менее чем за пять минут из здания эвакуировали 102 ребенка.

В ходе учений в уфимском детсаду № 25 эвакуировали 102 ребенка и персонал. Тренировки по эвакуации детей и работников детских садов начались по всей столице Башкирии.

В уфимской мэрии сообщают, что в столице начинается Месячник безопасности детей, который продлится до 15 сентября. Тренировки по правилам пожарной безопасности проходят дважды в год.

Напомним, 7 августа в Башкирии произошел пожар, в котором погибли пять детей. Глава Башкирии Рустэм Хамитов после трагедии потребовал установить во всех домах республики, где есть дети, специальные пожарные извещатели.

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