В Уфе эвакуировали детский сад

В ходе учений в уфимском детсаду № 25 эвакуировали 102 ребенка и персонал. Тренировки по эвакуации детей и работников детских садов начались по всей столице Башкирии.

В уфимской мэрии сообщают, что в столице начинается Месячник безопасности детей, который продлится до 15 сентября. Тренировки по правилам пожарной безопасности проходят дважды в год.