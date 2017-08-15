Пять человек пострадали в ДТП с тремя машинами в Ростовской области
Пять человек пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса в Ростовской области 15 августа.
Пять человек пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса в Ростовской области 15 августа.
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По предварительным данным, микроавтобус Iveco столкнулся со стоявшими впереди автомобилями «Лада Гранта» и «Лада Приора».
В результате ДТП пострадали водитель «Приоры» и двое его пассажиров, в том числе подросток 2000 года рождения. Также получили травмы два пассажира микроавтобуса.
Полиция начала проверку по факту аварии.