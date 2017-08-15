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14:02 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пять человек пострадали в ДТП с тремя машинами в Ростовской области

Пять человек пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса в Ростовской области 15 августа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, авария произошла около 11.00 на 28-м километре дороги Гуково — Новошахтинск.

По предварительным данным, микроавтобус Iveco столкнулся со стоявшими впереди автомобилями «Лада Гранта» и «Лада Приора».

В результате ДТП пострадали водитель «Приоры» и двое его пассажиров, в том числе подросток 2000 года рождения. Также получили травмы два пассажира микроавтобуса.

Полиция начала проверку по факту аварии.

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