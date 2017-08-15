Пять человек пострадали в ДТП с тремя машинами в Ростовской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, авария произошла около 11.00 на 28-м километре дороги Гуково — Новошахтинск.

По предварительным данным, микроавтобус Iveco столкнулся со стоявшими впереди автомобилями «Лада Гранта» и «Лада Приора».

В результате ДТП пострадали водитель «Приоры» и двое его пассажиров, в том числе подросток 2000 года рождения. Также получили травмы два пассажира микроавтобуса.