Ночью на Правой набережной работник стройки кувалдой разбил такси

Инцидент произошёл возле строительной площадки. По предварительным данным, между 30-летним работником объекта и 36-летним водителем такси произошёл конфликт. Рабочий взял кувалду, после чего разбил автомобиль. Он повредил капот, фару и крыло такси. Кроме того мужчина стал угрожать водителю ножом.