Ночью на Правой набережной работник стройки кувалдой разбил такси
В ночь на 15 августа на Правой набережной работник стройки кувалдой разбил такси. Об этом сообщает
В ночь на 15 августа на Правой набережной работник стройки кувалдой разбил такси. Об этом сообщает
Инцидент произошёл возле строительной площадки. По предварительным данным, между 30-летним работником объекта и 36-летним водителем такси произошёл конфликт. Рабочий взял кувалду, после чего разбил автомобиль. Он повредил капот, фару и крыло такси. Кроме того мужчина стал угрожать водителю ножом.
Подозреваемого задержали. Выяснилось, что он числится в розыске у судебных приставов, как уклоняющийся от уплаты алиментов.