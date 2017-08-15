Участников свадебного кортежа на Алаколе наказали — полиция

Источник: Tengrinews

«Сотрудниками местной полицейской службы Уржарского РОВД 14 августа все автотранспортные средства, которые 13 августа около 19 часов вечера нарушая правил дорожного движения проехались вдоль тротуара зоны отдыха, установлены», — говорится в сообщении ДВД ВКО.

Уточняется, что за нарушения, в отношении водителей 7 автомобилей — участников свадебного кортежа полицейскими составлено 14 административных протоколов по различным статьям. Общая сумма штрафов при этом составила 158 830 тенге.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/w3hiWJD_pz8?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.