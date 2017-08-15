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13:41 (мск), источник: Tengrinews

Участников свадебного кортежа на Алаколе наказали — полиция

Участники свадебного кортежа на побережье озера Алаколь установлены и привлечены к административной ответственности, передает Tengrinews.kz со ссылкой пресс-службу ДВД Восточно-Казахстанской области.

Источник: Tengrinews

«Сотрудниками местной полицейской службы Уржарского РОВД 14 августа все автотранспортные средства, которые 13 августа около 19 часов вечера нарушая правил дорожного движения проехались вдоль тротуара зоны отдыха, установлены», — говорится в сообщении ДВД ВКО.

Уточняется, что за нарушения, в отношении водителей 7 автомобилей — участников свадебного кортежа полицейскими составлено 14 административных протоколов по различным статьям. Общая сумма штрафов при этом составила 158 830 тенге.

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Напомним, в Сети появилось видео, на котором заснят свадебный кортеж, проехавший прямо по набережной озера Алаколь мимо потрясенных отдыхающих. Кроме езды по набережной, гости свадьбы повредили скамью на этой же территории.

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