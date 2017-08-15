Участников свадебного кортежа на Алаколе наказали — полиция
Участники свадебного кортежа на побережье озера Алаколь установлены и привлечены к административной ответственности, передает Tengrinews.kz со ссылкой
Участники свадебного кортежа на побережье озера Алаколь установлены и привлечены к административной ответственности, передает Tengrinews.kz со ссылкой
«Сотрудниками местной полицейской службы Уржарского РОВД 14 августа все автотранспортные средства, которые 13 августа около 19 часов вечера нарушая правил дорожного движения проехались вдоль тротуара зоны отдыха, установлены», — говорится в сообщении ДВД ВКО.
Уточняется, что за нарушения, в отношении водителей 7 автомобилей — участников свадебного кортежа полицейскими составлено 14 административных протоколов по различным статьям. Общая сумма штрафов при этом составила 158 830 тенге.
Напомним, в Сети появилось видео, на котором заснят свадебный кортеж, проехавший прямо по набережной озера Алаколь мимо потрясенных отдыхающих. Кроме езды по набережной, гости свадьбы повредили скамью на этой же территории.