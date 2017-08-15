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13:33 (мск), источник: ТАСС

В центре Москвы горит жилая пятиэтажка

Как отметил источник в экстренных службах, огонь может перекинуться на близлежащие постройки.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пятиэтажный жилой дом горит в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

«На третьем этаже жилой пятиэтажки на Земляном валу наблюдается открытое горение. На верхних этажах люди просят о помощи», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что в настоящее время принимаются меры для спасения и эвакуации людей.

По словам источника, существует угроза перехода огня на близлежащие постройки.

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