В центре Москвы горит жилая пятиэтажка
Как отметил источник в экстренных службах, огонь может перекинуться на близлежащие постройки.
Как отметил источник в экстренных службах, огонь может перекинуться на близлежащие постройки.
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пятиэтажный жилой дом горит в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
«На третьем этаже жилой пятиэтажки на Земляном валу наблюдается открытое горение. На верхних этажах люди просят о помощи», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что в настоящее время принимаются меры для спасения и эвакуации людей.
По словам источника, существует угроза перехода огня на близлежащие постройки.