В Перми с последнего этажа недостроя спасли собаку

Данный недострой планировался быть 18-этажным домом, теперь это «скелет» дома в 13 этажей. Строительство было законсервировано, но вход на опасную территорию открыт до сих пор.

В забытое застройщиком здание забралась собака. Жильцы дома наблюдали, как дети заходили на стройку и кидали в пса камнями, запугав животное. В итоге собака спряталась на последнем, 13-ом, этаже. Чтобы накормить ее, жители дома № 23 пробирались туда, разгребали мусор, делали отверстие, в котором оставляли еду.

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— Собака бегала по краю крыши. На последнем недостроенном этаже не было ни перил, ни перекрытий — просто шаг и дыра, а внизу арматура на расстоянии три метра вниз, — сообщил на своей странице в социальной сети Семен Филипповский, зоозащитник организации «Антидогхантер».