Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
Путин потребовал письменных объяснений от Ждановой
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
"Я теряю голос": Алла Пугачева огорчила фанатов
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Сеть обсуждает откровенный снимок Бузовой топлесс
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
13:49 (мск), источник: Новости Перми

В Перми с последнего этажа недостроя спасли собаку

Жители дома № 23 по улице Челюскинцев забили тревогу: около недели на последнем этаже соседней недостроенной многоэтажки бегала собака, которая боялась сама спуститься вниз.

Данный недострой планировался быть 18-этажным домом, теперь это «скелет» дома в 13 этажей. Строительство было законсервировано, но вход на опасную территорию открыт до сих пор.

В забытое застройщиком здание забралась собака. Жильцы дома наблюдали, как дети заходили на стройку и кидали в пса камнями, запугав животное. В итоге собака спряталась на последнем, 13-ом, этаже. Чтобы накормить ее, жители дома № 23 пробирались туда, разгребали мусор, делали отверстие, в котором оставляли еду.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Собака бегала по краю крыши. На последнем недостроенном этаже не было ни перил, ни перекрытий — просто шаг и дыра, а внизу арматура на расстоянии три метра вниз, — сообщил на своей странице в социальной сети Семен Филипповский, зоозащитник организации «Антидогхантер».

Семен залез к собаке и поймал ее, потом спустился с вырывающимся испуганным животным обратно. Пес оказался с желтой меткой о стерилизации и чипом. На данный момент зоозащитники выясняют, кому принадлежит собака. Временно животное обитает на станции скорой помощи «Антидогхантер Пермь Zoohelp».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Вандалы сломали 50 надгробий на сельском кладбище
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
КБ «Южное»: КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Адвокат Учителя пригрозил Поклонской отстранением от должности
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
В Стамбуле мужчина ведет стрельбу с крыши здания
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске В Москве начались съемки «слепых прослушиваний» в шестой сезон популярного музыкального проекта
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь