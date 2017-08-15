В Перми с последнего этажа недостроя спасли собаку
Жители дома № 23 по улице Челюскинцев забили тревогу: около недели на последнем этаже соседней недостроенной многоэтажки бегала собака, которая боялась сама спуститься вниз.
Жители дома № 23 по улице Челюскинцев забили тревогу: около недели на последнем этаже соседней недостроенной многоэтажки бегала собака, которая боялась сама спуститься вниз.
Данный недострой планировался быть 18-этажным домом, теперь это «скелет» дома в 13 этажей. Строительство было законсервировано, но вход на опасную территорию открыт до сих пор.
В забытое застройщиком здание забралась собака. Жильцы дома наблюдали, как дети заходили на стройку и кидали в пса камнями, запугав животное. В итоге собака спряталась на последнем, 13-ом, этаже. Чтобы накормить ее, жители дома № 23 пробирались туда, разгребали мусор, делали отверстие, в котором оставляли еду.
— Собака бегала по краю крыши. На последнем недостроенном этаже не было ни перил, ни перекрытий — просто шаг и дыра, а внизу арматура на расстоянии три метра вниз, — сообщил на своей странице в социальной сети Семен Филипповский, зоозащитник организации «Антидогхантер».
Семен залез к собаке и поймал ее, потом спустился с вырывающимся испуганным животным обратно. Пес оказался с желтой меткой о стерилизации и чипом. На данный момент зоозащитники выясняют, кому принадлежит собака. Временно животное обитает на станции скорой помощи «Антидогхантер Пермь Zoohelp».