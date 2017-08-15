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17:52 (мск), источник: Новая Кубань

Житель Геленджика захватил земельный участок, подделав постановление главы администрации

Кадастровая стоимость объекта оценена в 4 млн рублей.

Краснодар. 15 августа — Новая Кубань. Земельный участок площадью 400 кв. м принадлежал администрации муниципального образования г. Геленджик.

Местный житель подделал постановление главы администрации города Геленджик о передачи его в частную собственность.

На основе документа в Единый государственный реестр недвижимости были внесены данные о регистрации права собственности.

Однако в рамках прокурорской проверки преступная схема вскрылась.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Запись в реестре по требованию прокуратуры города аннулировали. Участок вернули в собственность администрации. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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