Житель Геленджика захватил земельный участок, подделав постановление главы администрации

Краснодар. 15 августа — Новая Кубань. Земельный участок площадью 400 кв. м принадлежал администрации муниципального образования г. Геленджик.

Местный житель подделал постановление главы администрации города Геленджик о передачи его в частную собственность.

На основе документа в Единый государственный реестр недвижимости были внесены данные о регистрации права собственности.

Однако в рамках прокурорской проверки преступная схема вскрылась.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).