Житель Геленджика захватил земельный участок, подделав постановление главы администрации
Кадастровая стоимость объекта оценена в 4 млн рублей.
Кадастровая стоимость объекта оценена в 4 млн рублей.
Краснодар. 15 августа — Новая Кубань. Земельный участок площадью 400 кв. м принадлежал администрации муниципального образования г. Геленджик.
Местный житель подделал постановление главы администрации города Геленджик о передачи его в частную собственность.
На основе документа в Единый государственный реестр недвижимости были внесены данные о регистрации права собственности.
Однако в рамках прокурорской проверки преступная схема вскрылась.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Запись в реестре по требованию прокуратуры города аннулировали. Участок вернули в собственность администрации. Об этом сообщили в