В Волгограде дети начали заболевать энтеровирусом Коксаки
В Волгограде зафиксированы случаи заболевания детей энтеровирусом Коксаки, в областную детскую клиническую инфекционную больницу в течение месяца поступило 20 человек.
В Волгограде зафиксированы случаи заболевания детей энтеровирусом Коксаки, в областную детскую клиническую инфекционную больницу в течение месяца поступило 20 человек.
Как рассказал корреспонденту «АиФ-Волгоград» главврач учреждения Александр Алюшин, пока заболеваемость энтеровирусом среди детей невысокая, массовых обращений за медпомощью не наблюдается.
«Большая часть обратившихся в больницу лечатся амбулаторно», — добавил он. При этом главврач отметил, что поводов для паники пока нет. Заболевание детей энтеровирусом Коксаки происходит каждый год подобно заболеванию гриппом.
При заболевании энтеровирусом у детей могут наблюдаться расстройство кишечника и желудка, высокая температура, головная боль, рвота, беспокойное поведение, боль в горле. Кроме того, иногда могут проявляться обезвоживание и кожная сыпь. Признаком тяжелого проявления инфекции выступает менингит.
Врачи для профилактики рекомендуют почаще мыть руки, при чихании или кашле закрывать рот ладонью, дезинфицировать игрушки. Инфекция передается