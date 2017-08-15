В Волгограде дети начали заболевать энтеровирусом Коксаки

Как рассказал корреспонденту «АиФ-Волгоград» главврач учреждения Александр Алюшин, пока заболеваемость энтеровирусом среди детей невысокая, массовых обращений за медпомощью не наблюдается.

«Большая часть обратившихся в больницу лечатся амбулаторно», — добавил он. При этом главврач отметил, что поводов для паники пока нет. Заболевание детей энтеровирусом Коксаки происходит каждый год подобно заболеванию гриппом.

При заболевании энтеровирусом у детей могут наблюдаться расстройство кишечника и желудка, высокая температура, головная боль, рвота, беспокойное поведение, боль в горле. Кроме того, иногда могут проявляться обезвоживание и кожная сыпь. Признаком тяжелого проявления инфекции выступает менингит.