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16:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде дети начали заболевать энтеровирусом Коксаки

В Волгограде зафиксированы случаи заболевания детей энтеровирусом Коксаки, в областную детскую клиническую инфекционную больницу в течение месяца поступило 20 человек.

Как рассказал корреспонденту «АиФ-Волгоград» главврач учреждения Александр Алюшин, пока заболеваемость энтеровирусом среди детей невысокая, массовых обращений за медпомощью не наблюдается.

«Большая часть обратившихся в больницу лечатся амбулаторно», — добавил он. При этом главврач отметил, что поводов для паники пока нет. Заболевание детей энтеровирусом Коксаки происходит каждый год подобно заболеванию гриппом.

При заболевании энтеровирусом у детей могут наблюдаться расстройство кишечника и желудка, высокая температура, головная боль, рвота, беспокойное поведение, боль в горле. Кроме того, иногда могут проявляться обезвоживание и кожная сыпь. Признаком тяжелого проявления инфекции выступает менингит.

Врачи для профилактики рекомендуют почаще мыть руки, при чихании или кашле закрывать рот ладонью, дезинфицировать игрушки. Инфекция передается воздушно-капельным путем и через воду.

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