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14:05 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Мужчина серьезно пострадал в пожаре в Екатеринбурге

Сегодня ночью огонь охватил квартиру на втором этаже в доме на улице Лесной. Дым быстро распространился на весь подъезд, спасатели эвакуировали 15 человек.

Чтобы попасть в горящую квартиру, пожарные с помощью специнструмента выломали дверь. На полу в помещении спасатели обнаружили мужчину без сознания, он успел надышаться дымом. Пострадавшего госпитализировали.

По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты на журнальном столике.

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