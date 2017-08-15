Мужчина серьезно пострадал в пожаре в Екатеринбурге
Сегодня ночью огонь охватил квартиру на втором этаже в доме на улице Лесной. Дым быстро распространился на весь подъезд, спасатели эвакуировали 15 человек.
Сегодня ночью огонь охватил квартиру на втором этаже в доме на улице Лесной. Дым быстро распространился на весь подъезд, спасатели эвакуировали 15 человек.
Чтобы попасть в горящую квартиру, пожарные с помощью специнструмента выломали дверь. На полу в помещении спасатели обнаружили мужчину без сознания, он успел надышаться дымом. Пострадавшего госпитализировали.
По предварительным данным, пожар произошел