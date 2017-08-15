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14:07 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми ищут 37-летнего Юрия Полыгалова, который не вернулся с прогулки

Мужчина может находиться в районе Балатовского парка.

В Перми разыскивают 37-летнего Юрия Полыгалова, проживающий на улице Куфонина. Он ушёл из дома вечером 3 июля и не вернулся.

Как стало известно «АиФ-Прикамье», заявление в полицию об исчезновении Юрия Полыгалова подал его отец. Он сообщил, что Юрий вечером 3 августа отправился на прогулку, и не вернулся. Обычно гулял в районе Балатовского парка или около «Пьяной дороги». ​ Пропавший проживает один, по словам отца очень замкнут. Уходя из дома, он взял с собой один телефон, который сейчас выключен. Второй аппарат оставил дома. Мужчина не имеет при себе документов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Приметы пропавшего: на вид 35 — 40 лет, рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, глаза и волосы тёмные. Одет в чёрные кроссовки или резиновые сапоги, хлопчато-бумажный камуфляжный костюм светло-коричневого цвета с зелёными вставками. Особые приметы: на правой руке от плеча до предплечья татуировка в виде треугольников, переходящая на правую сторону груди. По словам отца, хронических заболеваний Юрий Полыгалов не имеет.

В ориентировке размещено фото из паспорта пропавшего, потому оно не соответствует нынешнему облику мужчины.

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