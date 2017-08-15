В Перми ищут 37-летнего Юрия Полыгалова, который не вернулся с прогулки

Как стало известно «АиФ-Прикамье», заявление в полицию об исчезновении Юрия Полыгалова подал его отец. Он сообщил, что Юрий вечером 3 августа отправился на прогулку, и не вернулся. Обычно гулял в районе Балатовского парка или около «Пьяной дороги». ​ Пропавший проживает один, по словам отца очень замкнут. Уходя из дома, он взял с собой один телефон, который сейчас выключен. Второй аппарат оставил дома. Мужчина не имеет при себе документов.