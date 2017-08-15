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14:07 (мск), источник: Интерфакс

Водитель «ЗИЛа» насмерть задавил коллегу при ремонте дороги в Челябинской области

Челябинск. 15 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Рабочий дорожной организации получил смертельные травмы при наезде на него грузового автомобиля во время ремонтных работ на 38 километре трассы «Подъезд к Екатеринбургу» в Сосновском районе Челябинской области, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» источник в правоохранительных органах во вторник.

По сведениям пресс-службы ГУ МВД РФ по Челябинской области, на этом участке дороги в понедельник днем было зарегистрировано ДТП с участием автомобиля «ЗИЛ».

«Водитель 1973 года рождения, сдавая на грузовике при производстве дорожных работ, совершил наезд на 54-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте аварии», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь источник агентства уточнил, что погибший работал водителем катка.

На него наехала машина прикрытия, которая всегда следует за катком, чтобы обезопасить его от столкновения с проезжающими автомобилями.

Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе доследственной проверки.

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