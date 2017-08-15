Водитель «ЗИЛа» насмерть задавил коллегу при ремонте дороги в Челябинской области

По сведениям пресс-службы ГУ МВД РФ по Челябинской области, на этом участке дороги в понедельник днем было зарегистрировано ДТП с участием автомобиля «ЗИЛ».

«Водитель 1973 года рождения, сдавая на грузовике при производстве дорожных работ, совершил наезд на 54-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте аварии», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь источник агентства уточнил, что погибший работал водителем катка.

На него наехала машина прикрытия, которая всегда следует за катком, чтобы обезопасить его от столкновения с проезжающими автомобилями.