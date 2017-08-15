Водитель «ЗИЛа» насмерть задавил коллегу при ремонте дороги в Челябинской области
Челябинск. 15 августа.
Челябинск. 15 августа.
По сведениям
«Водитель 1973 года рождения, сдавая на грузовике при производстве дорожных работ, совершил наезд на 54-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте аварии», — говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь источник агентства уточнил, что погибший работал водителем катка.
На него наехала машина прикрытия, которая всегда следует за катком, чтобы обезопасить его от столкновения с проезжающими автомобилями.
Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе доследственной проверки.