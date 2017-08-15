В Воронежской области работница киоска попалась на торговле опасным алкоголем на вокзале

Сотрудники транспортной полиции поймали сотрудницу привокзального киоска на станции Лиски на продаже водки с признаками контрафакта, сообщила пресс-служба Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте во вторник, 15 августа. Следователи начали процессуальную проверку по факту инцидента. Алкоголь направили на экспертизу.

Инцидент произошел 1 августа. Если экспертиза подтвердит, что алкогольная продукция опасна, продавца привлекут к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на 2 года.



Транспортные полицейские с 1 по 15 августа обследовали 136 поездов дальнего следования и пригородного сообщения, 130 железнодорожных вокзалов, станций и остановочных площадок. Проверки прошли в рамках профилактического мероприятия «Коробейник» по выявлению фактов несанкционированной торговли на вокзалах и транспорте. В регионе зафиксировали 58 фактов незаконной торговли, у продавцов изъяли 26 единиц товара.