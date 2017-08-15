В Воронежской области работница киоска попалась на торговле опасным алкоголем на вокзале
Водка имела признаки контрафакта.
Водка имела признаки контрафакта.
Сотрудники транспортной полиции поймали сотрудницу привокзального киоска на станции Лиски на продаже водки с признаками контрафакта, сообщила
Инцидент произошел 1 августа. Если экспертиза подтвердит, что алкогольная продукция опасна, продавца привлекут к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на 2 года.
Транспортные полицейские с 1 по 15 августа обследовали 136 поездов дальнего следования и пригородного сообщения, 130 железнодорожных вокзалов, станций и остановочных площадок. Проверки прошли в рамках профилактического мероприятия «Коробейник» по выявлению фактов несанкционированной торговли на вокзалах и транспорте. В регионе зафиксировали 58 фактов незаконной торговли, у продавцов изъяли 26 единиц товара.
В начале июля 2017 года полицейские также поймали 55-летнюю жительницу Воронежской области на торговле поддельной водкой на станции «Россошь». Экспертиза показала, что изъятый алкоголь не соответствует ГОСТу и может быть опасен. Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).