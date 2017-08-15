В Уфе сотрудник полиции задержал вора во время кражи
Подполковник МВД удерживал автовора до приезда коллег.
Подполковник МВД удерживал автовора до приезда коллег.
В Уфе подполковник полиции задержал мужчину, который при помощи сканирующего устройства взломал автомобиль, припаркованный на стоянке торгового центра. Автовор отрицает свою вину, не смотря на то, что был пойман с поличным.
Бдительный сотрудник полиции заметил подозрительного мужчину около одного из автомобилей. Он использовал специальное устройство, чтобы открыть двери машины, сел в нее и пытался вытащить ценные вещи. Подполковник Степанов задержал автовора и удерживал его до приезда коллег.
Сам владелец техники, который тоже приехал за покупками, был весьма удивлен, когда узнал, что система защиты автомобиля взломана за секунды. Гражданин считал, что сигнализация его не подведет. Мужчина поблагодарил полицейских за работу и написал заявление о краже, — сообщает