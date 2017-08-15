В Уфе сотрудник полиции задержал вора во время кражи

В Уфе подполковник полиции задержал мужчину, который при помощи сканирующего устройства взломал автомобиль, припаркованный на стоянке торгового центра. Автовор отрицает свою вину, не смотря на то, что был пойман с поличным.

Бдительный сотрудник полиции заметил подозрительного мужчину около одного из автомобилей. Он использовал специальное устройство, чтобы открыть двери машины, сел в нее и пытался вытащить ценные вещи. Подполковник Степанов задержал автовора и удерживал его до приезда коллег.