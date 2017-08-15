По факту смертельного ДТП на дороге «Оса-Чернушка» возбуждено уголовное дело
14 августа 2017 года днем на 55-ом километре дороги с толкнулись «УАЗ» и «ВАЗ». Водитель легковушки погиб. По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело.
14 августа 2017 года днем на 55-ом километре дороги с толкнулись «УАЗ» и «ВАЗ». Водитель легковушки погиб. По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело.
По данным ГУ МВД по Пермскому краю, столкновение произошло по вине водителя грузовика — при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю LADA Samara. В итоге погиб водитель «Лады», пострадали еще три человека.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ведется следствие.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.