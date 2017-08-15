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14:41 (мск), источник: Новости Перми

По факту смертельного ДТП на дороге «Оса-Чернушка» возбуждено уголовное дело

14 августа 2017 года днем на 55-ом километре дороги с толкнулись «УАЗ» и «ВАЗ». Водитель легковушки погиб. По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело.

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, столкновение произошло по вине водителя грузовика — при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю LADA Samara. В итоге погиб водитель «Лады», пострадали еще три человека.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ведется следствие.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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