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14:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Масштабный пожар на свалке под Воронежем потушили за 11 часов

На месте ЧП в Семилуках продолжают дежурить спасатели.

Источник: РИА "Воронеж"

Крупная несанкционированная свалка в Семилуках загорелась в понедельник, 14 августа. Пламя распространилось на территорию около 600 кв. м. Пожарные тушили огонь около 11 часов. На месте ЧП продолжают дежурить сотрудники МЧС, так как тление продолжается до сих пор, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» очевидцы днем во вторник, 15 августа.

Пожар начался в 20 м от семилукского кладбища, возле остановки «АТП». Горели старые венки, бревна и шины. На месте возгорания работали 20 спасателей пожарной части № 55 города Семилук и ПЧ-92 села Губарево.

— Это возгорание стало самым крупным с начала 2017 года. Задействовали пять машин спецтехники и две вспомогательные. Вылили 60 т воды, чтобы потушить огонь, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» местные сотрудники МЧС.

Для предотвращения повторного возгорания пожарные вылили на место свалки еще около 20 т воды.

По словам сотрудников МЧС, причиной пожара мог стать умышленный поджог.

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