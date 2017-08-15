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15:15 (мск), источник: Actualitati.md

Ужасающая авария в Оргеевском районе: один человек погиб, шестеро в больнице

Страшное ДТП в Оргеевском районе произошло в понедельник, 14 августа, около 16.00 недалеко от села Киперчень. В результате аварии один человек погиб, шестеро оказались в больнице.

Источник: Actualitati.md

Как сообщает полиция, 35-летний водитель Волги стал совершать обгон, однако не убедился в безопасности маневра и столкнулся с BMW, в котором находилась целая семья, пишет medianews.md.

В Волге, помимо водителя, находились две женщины одна в возрасте 58 лет, личность второй не установлена. BMW управлял 32-летний мужчина, вместе с ним в автомобиле находились жена и двое детей.

Все пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу с серьезными травмами. Водитель Волги скончался.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства по делу.

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