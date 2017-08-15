Ужасающая авария в Оргеевском районе: один человек погиб, шестеро в больнице

Источник: Actualitati.md

Как сообщает полиция, 35-летний водитель Волги стал совершать обгон, однако не убедился в безопасности маневра и столкнулся с BMW, в котором находилась целая семья, пишет medianews.md.

В Волге, помимо водителя, находились две женщины одна в возрасте 58 лет, личность второй не установлена. BMW управлял 32-летний мужчина, вместе с ним в автомобиле находились жена и двое детей.

Все пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу с серьезными травмами. Водитель Волги скончался.