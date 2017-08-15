В Красноярске на Ветлужанке столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие

В Красноярске на улице Гусарова произошла серьезная авария с участие трех автомобилей. Фотографии ДТП опубликовали в социальной сети очевидцы.

Как рассказали корреспонденту Newslab.ru в ГИБДД, 56-летний водитель за рулем автомобиля Toyota выезжал со двора и поворачивал налево. В это время по встречной полосе двигался автомобиль марки Honda. В результате столкновения Honda отлетела в сторону заправки, на которой столкнулась со стоящим автомобилем Lada Granta.

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В аварии пострадали водители автомобилей Honda и Toyota, медицинская помощь им была оказана на месте.

В ГИБДД уточнили, что все участники аварии были трезвы, и добавили, что водитель Honda не имел прав на управление автомобилем.