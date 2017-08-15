Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Тимошенко: если данные NYT верны, это будет катастрофой для Киева
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
"Спускайте на меня собак": экс-разведчик оценил жизнь в Крыму
Кравчук назвал самый страшный поступок Януковича
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Ошеломляющий и смертоносный»: СМИ Британии об истребителе Су-57
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
11Мрамор Микеланджело
16:24 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске на Ветлужанке столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие

Серьезное ДТП произошло на улице Гусарова.

В Красноярске на улице Гусарова произошла серьезная авария с участие трех автомобилей. Фотографии ДТП опубликовали в социальной сети очевидцы.

Как рассказали корреспонденту Newslab.ru в ГИБДД, 56-летний водитель за рулем автомобиля Toyota выезжал со двора и поворачивал налево. В это время по встречной полосе двигался автомобиль марки Honda. В результате столкновения Honda отлетела в сторону заправки, на которой столкнулась со стоящим автомобилем Lada Granta.

Во время загрузки произошла ошибка.

В аварии пострадали водители автомобилей Honda и Toyota, медицинская помощь им была оказана на месте.

В ГИБДД уточнили, что все участники аварии были трезвы, и добавили, что водитель Honda не имел прав на управление автомобилем.

Полицейские продолжают работать на месте аварии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Дети с разрешения родителей играли в мяч на крыше поликлиники
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
КБ «Южное»: КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Авиакомпания Air Berlin объявила о банкротстве
Названы самые дешевые направления отдыха на бархатный сезон
В ФСС рассказали, сколько будет получать Малахов в декрете
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь