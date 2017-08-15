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15:37 (мск), источник: VN.ru

Во время массовой драки из-за девушки с бойцами Росгвардии прогремел выстрел

В Новосибирске один из сотрудников Росгвардии был вынужден стрелять в воздух. Оружие в отношении нападавших применить не представлялось возможным, так как рядом с хулиганами находилась беременная девушка.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников войск Росгвардии при исполнении служебных обязанностей. В ночь на 12 августа 2017 года сотрудникам группы задержания Первомайского района из охраняемого магазина поступило сообщение о необходимости оказать помощь сотруднику частного охранного предприятия.

«В магазине на девушку напали пьяные мужчины, которые впоследствии скрылись. Девушка была напугана и попросила сотрудников Росгвардии проводить ее до дома, — рассказал официальный представитель СУ СКР по области Алексей Максименко. —  На подходе к своему дому по улице Первомайская девушка увидела своих обидчиков. Они стояли в компании еще пятерых пьяниц и беременной девушки. Сообщила об этом провожавшему её сотруднику».

Пьяные мужчины вступили в словесный конфликт с сотрудником Росгвардии, отказались выполнять его законные требования и пройти в служебный автомобиль для разбирательства. Продолжая конфликт, толпа стала наносить удары сотруднику. Он был вынужден применить приемы борьбы. Боец вырвался и произвел выстрел в воздух из табельного оружия.

«Оружие в отношении нападавших мужчин применить не представлялось возможным, так как рядом с ними стояла беременная девушка, — продолжает Максименко. —  На помощь сослуживцу пришел его напарник, который вызвал подкрепление. Общими усилиями на месте происшествия удалось задержать трех мужчин 1970, 1987 и 1974 годов рождения. Личность четвертого нападавшего в ходе следствия была установлена и сейчас он объявлен в розыск».

Добавим, что в этом году по фактам оскорбления и причинения насилия в отношении сотрудников войск Росгардии в Новосибирской области было возбуждено 17 уголовных дел. Шестеро уже привлечены к уголовной ответственности.

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