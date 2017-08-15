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17:06 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Жительница Кубани торговала алкоголем с токсичными примесями

Состав напитков признан опасным для жизни и здоровья людей.

Инцидент произошел в Туапсинском районе. 33-летняя местная жительница обвиняется в сбыте алкогольной продукции с токсичными примесями.

По данным прокуратуры, злоумышленница в начале 2017 года купила «с рук» 31 пятилитровую бутыль со спиртосодержащей жидкостью. При этом она знала, что продукция не соответствует нормам и изготовлена кустарным способом. Женщина привезла напиток в садоводческое товарищество «Байкал» с. Южный Туапсинского района, где стала его продавать.

«Согласно заключению эксперта, содержимое изъятых в ходе осмотра места происшествия бутылей является спиртосодержащим с наличием токсичных примесей, представляет опасность жизни и здоровью потребителей и может привести к возникновению массовых отравлений», — сообщает прокуратура Краснодарского края.

Прокуратура района направила головное дело в суд для рассмотрения по существу.

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