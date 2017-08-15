Жительница Кубани торговала алкоголем с токсичными примесями

По данным прокуратуры, злоумышленница в начале 2017 года купила «с рук» 31 пятилитровую бутыль со спиртосодержащей жидкостью. При этом она знала, что продукция не соответствует нормам и изготовлена кустарным способом. Женщина привезла напиток в садоводческое товарищество «Байкал» с. Южный Туапсинского района, где стала его продавать.